Apple: Δεν επιτρέπει στα “κακά παιδιά” να έχουν iPhone στις ταινίες

Για πάνω από μία δεκαετία, υπάρχει μια θεωρία που θέλει οι καλοί χαρακτήρες στις ταινίες να χρησιμοποιούν Macs και τα “κακά παιδιά” να διαθέτουν PCs. Τώρα, έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη θεωρία ίσως έχει βάση και μάλιστα επεκτείνεται στα iPhone και τα υπόλοιπα smartphones.

Στόχος της εταιρείας είναι η θετική διαφήμιση

Ο σκηνοθέτης του Star Wars: The Last Jedi και του Knives Out, Rian Johnson, έδωσε συνέντευξη στο Vanity Fair, και αποκάλυψε ότι η Apple ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική με βάση την οποία απαγορεύει τα “κακά παιδιά” στις ταινίες να χρησιμοποιούν iPhone.

Συγκεκριμένα, ο Johnson ανέφερε ότι η Apple επιτρέπει τη χρήση iPhone στις ταινίες, αλλά αν κάποιος δώσει προσοχή θα διαπιστώσει ότι πότε οι κακοί των ταινιών δεν έχουν smartphone του τεχνολογικού κολοσσού με έδρα το Cupertino.

Ο Johnson αποκάλυψε το συγκεκριμένο μυστικό καθώς ανέλυε τη σημασία που έχουν τα αξεσουάρ και όσα χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί και οι χαρακτήρες των ταινιών, ειδικά όταν πρόκειται για ταινίες μυστηρίου.

Σύμφωνα με ερευνητές του MacRumors, η Apple έχει μια ρητή πολιτική για τη διαφήμιση των προϊόντων της. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, η εταιρεία επιτρέπει τη χρήση των προϊόντων της μόνο όταν ο φωτισμός είναι καλός και με τρόπο που παρουσιάζει μια θετική εικόνα για αυτά και την ίδια.

Οπότε, είναι απόλυτα λογικό που η Apple δεν επιτρέπει στους κακούς των ταινιών μυστηρίου να χρησιμοποιούν iPhone. Οι ταινίες του είδους έχουν αρκετά σκοτεινές σκηνές και συνήθως τα “κακά παιδιά” δεν κινούνται στο φως της μέρας.

