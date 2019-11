Black Friday 2019: Η COSMOTE δίνει δωρεάν data για το κινητό

Απεριόριστα data για το κινητό, εντελώς δωρεάν, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου -οικιακούς και εταιρικούς, από την ημέρα της Black Friday 2019, μέχρι και την Cyber Monday.

Για πρώτη φορά, οι συνδρομητές θα μπορούν να σερφάρουν από το smartphone τους, χωρίς καμία χρέωση και κανένα περιορισμό, από την Παρασκευή 29/11 (00:01), μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 2/12, ενεργοποιώντας την προσφορά αποκλειστικά μέσα από το My COSMOTE App (Android, iOS).

Επιπλέον, οι χρήστες του WHAT’S UP, μπορούν να απολαύσουν 5GB δωρεάν για 7 ημέρες, με την ενεργοποίηση του πακέτου «Giga Week», μέσα από το WHAT’S UP application. Η ίδια προσφορά ισχύει και για τους χρήστες COSMOΚΑΡΤΑ (ενεργοποίηση πακέτου «Giga Week», μέσω του My COSMOTE App).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.