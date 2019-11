Facebook: Δοκιμάζει την αναγνώριση προσώπου για λειτουργίες επαλήθευσης

Το Facebook έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητα των χρηστών του, ωστόσο φαίνεται πως το διάσημο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ετοιμάζει την εφαρμογή της λειτουργίας αναγνώρισης προσώπου ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση του χρήστη. Η Jane Manchun Wong ανακάλυψε μία αναφορά σε ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου στην mobile εφαρμογή του Facebook. Σύμφωνα με την Jane, ο χρήστης θα πρέπει να τραβήξει ένα μικρό βίντεο του προσώπου του από πολλές διαφορετικές γωνίες, ώστε το Facebook να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του προσώπου του χρήστη.

Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019