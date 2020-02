Friends: Η δημοφιλής σειρά επιστρέφει στις οθόνες με το HBO Max

Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες που θέλουν το δημοφιλές sitcom Friends να επιστρέφει, με ένα spin-off που αποκαλύπτει τις ζωές των πρωταγωνιστών του Central Perk μετά από δεκαετίες. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, καμία εταιρεία παραγωγής δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τουλάχιστον επίσημα.

Δια χειρός HBO Max η επιστροφή της σειράς

Η Jennifer Aniston, η Courteney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc, Matthew Perry και ο David Schwimmer έχουν πλέον όλοι Instagram και δημοσιεύουν συχνά φωτογραφίες από το χρόνο που περνάνε μαζί.

Τώρα, και τα έξι Φιλαράκια μαζί με το HBO Max ανακοίνωσαν μέσω του Instagram ότι “Συμβαίνει”, και φυσικά αναφέρονταν στην επιστροφή της σειράς. Το νέο Friends θα προβληθεί στο HBO Max και εδώ είναι όσα γνωρίζουμε.

Σύμφωνα με το HBO, τα Φιλαράκια θα ξανασυναντηθούν για ένα special επεισόδιο που θα προβληθεί αποκλειστικά στη συνδρομητική υπηρεσία, HBO Max. Το special επεισόδιο των Friends δεν θα ακολουθεί κάποιο σενάριο και θα λάβει χώρα στο αρχικό soundstage των Warner Bros. Studio, Stage 24. Το reunion θα σκηνοθετήσει ο Ben Winston, ο οποίος είναι επίσης και επικεφαλής παραγωγός.

I couldn’t BE anymore excited to be directing and producing this friends special for @hbomax It’s a big one for us at @Fulwell73 but we cannot wait ! pic.twitter.com/IFLHJPUwqf — Ben Winston (@benwinston) February 21, 2020

Με λίγα λόγια, οι έξι ηθοποιοί δεν θα παίξουν τους παλιούς τους χαρακτήρες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα πίνουν έναν καφέ στο Central Perk και θα μοιραστούν τις αναμνήσεις που έχουν από τον καιρό που γύριζαν το σόου.

Προς το παρόν το επεισόδιο δεν έχει όνομα. Ο επικεφαλής περιεχομένου το HBO Max ανέφερε ότι το reunion του Friends θα μπορούσε να λέγεται “The one where they all got back together”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Hollywood Reporter οι έξι ηθοποιοί θα πληρωθούν 2,5 με 3 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής για το επεισόδιο, δηλαδή το υπερδιπλάσιο από ότι έπαιρναν την τελευταία σεζόν για κάθε επεισόδιο.

Πηγή