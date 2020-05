Hacker έκλεψε κώδικα της Microsoft μεγέθους 63.2GB από το GitHub

Αρκετές εταιρείες λογισμικού έχουν private φακέλους με ευαίσθητα δεδομένα στο GitHub. Σύμφωνα με τον χρήστη Under the Breach στο Twitter, ένας hacker κατάφερε να πάρει στην κατοχή του dump κώδικα της Microsoft μεγέθους 63.2GB.

Χωρίς να γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, το Tweet επισημαίνει πως ο hacker ήταν υπεύθυνος και για την υποκλοπή δεδομένων της Ινδονησιακής εταιρείας Tokopedia λίγες μέρες νωρίτερα.

Υπάρχουν screenshots με τους φακέλους που βρέθηκαν στην κατοχή του hacker, όπως επίσης υπάρχουν ανεβασμένα όλα τα ονόματα των repo σε md5 hash. Από τις εικόνες φαίνεται πως το dump είχε δεδομένα του πηγαίου κώδικα των υπηρεσιών Azure και Office, καθώς και για αρκετά runtimes των Windows.

🚨 Update: 500GB dump is real. Dump of Microsoft GitHub repositories as of ~03/28/2020. Yikes.

— Rafael Rivera (@WithinRafael) May 7, 2020