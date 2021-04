Η Κινέζικη Διαστημική Υπηρεσία μιλά για εξωγήινη ζωή

Τρίτη, 27/04/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Όλα ξεκίνησαν από ένα tweet γραμμένο στα αγγλικά από την Κινέζικη Διαστημική Υπηρεσία που έκανε λόγο για εξωγήινη νοήμονα ζωή. Το tweet της CNSA, όπως μπορεί να γίνει εύλογα αντιληπτό, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο.

H CNSA (China National Space Administration), κάτι σαν τη NASA σε ασιατική εκδοχή, δημοσίευσε ένα tweet στα αγγλικά που έλεγε αυτολεξεί “With great ceremony we announce the confirmation of intelligent life!”. Αυτή η επιβεβαίωση ύπαρξη νοήμονος ζωής εκτός του πλανήτη μας από μία Εθνική Διαστημική Υπηρεσία, ακόμα και μέσω Twitter, ήταν αρκετή για να δημιουργήσει κύματα συζητήσεων για το τι θέλει να πει ο Κινέζος.

Πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να παρατηρήσουν ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν είναι ο επίσημος της CNSA, αλλά εδώ υπήρχε και ο αντίλογος που ήθελε την ατάκα αυτή να λέει κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε να περάσει ο επίσημος λογαριασμός. Όπως και αν έχει, ελπίζουμε η επιβεβαίωση ύπαρξης εξωγήινης ζωής να γίνει με επιστημονικό τρόπο και όχι μέσω social media.

Εκτός και εάν οι εξωγήινοι αποφασίσουν να μας στείλουν μήνυμα στο chat, αφού μας παρατηρούν εδώ και χρόνια κολλημένους στις οθόνες των smartphones μας…