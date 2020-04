La Casa de Papel: Η πρεμιέρα του 4ου κύκλου “έριξε” το Netflix

Εχθές στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος, κυκλοφόρησε επίσημα η τέταρτη σεζόν του La Casa de Papel, της επιτυχημένης Ισπανικής σειράς του Netflix με τους περιβόητους οπαδούς του Νταλί. Ορισμένοι servers του Netflix φαίνεται πως παρουσίασαν προβλήματα εξαιτίας του υψηλού φόρτου της υπηρεσίας κατά το λανσάρισμα των οχτώ νέων επεισοδίων.

Αρκετά υψηλός φαίνεται πως ήταν ο αριθμός των χρηστών που περίμεναν με ανυπομονησία την έλευση της τέταρτης σεζόν και σύμφωνα με χρήστες οι οποίοι παραπονέθηκαν στο Twitter, η υπηρεσία του Netflix δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας όλη αυτήν την κίνηση στους servers.

Ορισμένοι χρήστες φαίνεται πως ήρθαν αντιμέτωποι με το μήνυμα, “Sorry, we encounters a problem with your request“. Το πρόβλημα αυτό όμως μάλλον αποκαταστάθηκε γρήγορα ωστόσο μία μεγάλη μερίδα θεατών χρειάστηκε να περιμένει έως και 10 λεπτά από την ώρα κυκλοφορίας της σειράς για να παρακολουθήσει αν τελικά έζησε η Nairobi από την σφαίρα που δέχτηκε στο τέλος της τρίτης σεζόν.

Εσείς ξεκινήσατε την τέταρτης σεζόν; Αν ναι, πώς σας φάνηκε; Πείτε μας στα σχόλια.

Πηγή