Μαζική διαγραφή followers στο Instagram εξαιτίας άγνωστου σφάλματος

Από ότι όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή το Instagram αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εξαιτίας του οποίου αρκετοί δημοφιλείς λογαριασμοί χάσουν μαζικά ακολούθους. Το Instagram επιβεβαίωσε την ύπαρξη του προβλήματος και διερευνά το θέμα.

Ο υπεύθυνος του επίσημου λογαριασμού του Instagram στο Twitter ανακοίνωσε σήμερα ότι γνωρίζουν πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε μερικούς λογαριασμούς. Το πρόβλημα αυτό προκαλεί μια αλλαγή στο νούμερο των ακολουθούν των λογαριασμών και το Instagram προσπαθεί αν το λύσει όσο πιο άμεσα γίνεται.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019