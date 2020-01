Με επιδείξεις drones καλωσόρισαν το 2020 Σαγκάη και Σιγκαπούρη [βίντεο]

Χάρη στην τεχνολογία έχει αλλάξει οριστικά ο τρόπος εορτασμού του νέου έτους, και όχι μόνο. Η Σαγκάη και η Σιγκαπούρη επέλεξαν να καλωσορίσουν το 2020 πραγματοποιώντας εντυπωσιακά show στα οποία χρησιμοποίησαν εκατοντάδες drones.

Η Σαγκάη χρησιμοποίησε 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τα οποία δημιούργησε αμέτρητα σχέδια, σχήματα, μοτίβα, και μέτρησε αντίστροφα μέχρι τα μεσάνυχτα όπου πάνω από τα νερά του ποταμού Χουάνγκ Που εμφανίστηκε το 2020.

Το πιο εντυπωσιακό από όλα όσα παρουσίασαν οι πιλότοι των drones στη Σαγκάη ήταν ένας κινούμενος δρομέας, ο οποίος μάλιστα κινούνταν σε ιδιαίτερα αργό ρυθμό. Η επίτευξη τέτοιων πτήσεων απαιτεί ανεπτυγμένες γνώσεις, υπερβολική προπόνηση και προετοιμασία, και ιδιαίτερη προσοχή από τους πιλότους.

In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River https://t.co/wq7AvkkIpI pic.twitter.com/XKECtdnAVY

