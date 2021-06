Μπλακ άουτ ιστοσελίδες μεγάλων εταιρειών και οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο

Τρίτη, 08/06/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Οι ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο τέθηκαν νωρίτερα σήμερα εκτός λειτουργίας και για περισσότερο από 1 ώρα. Μεταξύ αυτών οι ιστοσελίδες των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC.

Εκτός λειτουργίας βγήκε και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης αλλά και πασίγνωστε ιστοσελίδες με δεκάδες χιλιάδες ή και εκκατομύρια επισκέπτες όπως οι Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify και Stripe.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο CDN Provider Fastly φάινεται να είναι ο λόγος με την εταιρεία να δηλώνει ότι διερευνά το ζήτημα.

Οι περισσότερες από τις στοσελίδες επανήλθαν σταδιακά σε λειτουργία λίγο πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδος.