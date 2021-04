Netflix Μάιος 2021: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές στην Ελλάδα

Δευτέρα, 26/04/2021 · Αλέξανδρος Παππάς

Αυτή είναι η λίστα με τις νέες κυκλοφορίες σε ταινίες και σειρές που θα προβληθούν το Μάιο 2021 στην Ελλάδα από το Netflix. Το Netflix αποτελεί μιας από τις κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας μέσω streaming παγκοσμίως, με περισσότερα από 200 εκ. συνδρομητές σε πάνω από 190 χώρες.

Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Σελίνα: Η Σειρά: Μέρος 2 (04/5/2021)

Selena: The Series: Part 2

Καθώς η καριέρα της Σελίνα αποκτά δυναμική, η τραγουδίστρια περνάει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της κι επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Jupiter’s Legacy: Τόμος 1 (07/5/2021)

Jupiter’s Legacy

Είναι η πρώτη γενιά υπερηρώων. Όμως, δίνοντας τη σκυτάλη στα παιδιά τους, οι εντάσεις μεγαλώνουν – και οι παλιοί κανόνες δεν ισχύουν πια.

Τρελοί από Έρωτα: Σεζόν 1 (Έρχεται τον Μάιο)

Mad for Each Other

Συνειδητοποιώντας με δυσαρέσκεια ότι είναι γείτονες και πηγαίνουν στον ίδιο ψυχίατρο, ένας άντρας και μια γυναίκα καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατο να μην συναντιούνται.

The Upshaws: Σεζόν 1 (12/5/2021)

The Upshaws

Μια οικογένεια Αφροαμερικανών της εργατικής τάξης στην Ιντιάνα παλεύει για μια καλύτερη ζωή, ενώ αντιμετωπίζει τα καθημερινά προβλήματα σε αυτήν την κωμική σειρά.

Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ: Τόμος 2 (14/5/2021)

Love, Death & Robots: Volume 2

Από τις άγριες περιπέτειες σε απομακρυσμένους πλανήτες έως τις ανατριχιαστικές συναντήσεις στη Γη, η βραβευμένη με Emmy ανθολογία επιστρέφει με νέες προκλητικές ιστορίες.

Το Είδα με τα Μάτια μου: Σεζόν 3 (14/5/2021)

Haunted: Season 3

Μια απειλητική έπαυλη. Μια στοιχειωμένη μελωδία. Μια δαιμονική γάτα. Αληθινοί άνθρωποι μοιράζονται νέες τρομακτικές ιστορίες από το παρελθόν – κι η αλήθεια κόβει το αίμα.

Ποιος Σκότωσε τη Σάρα;: Σεζόν 2 (19/5/2021)

Who Killed Sara?: Season 2

Για να πάρει εκδίκηση, ο Άλεξ θα πρέπει να αποκαλύψει τη σκοτεινή πλευρά της αδελφής του – και να αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν γνώρισε ποτέ την αληθινή Σάρα.

Special: Σεζόν 2 (20/5/2021)

Special: Season 2

Αποκομμένος σχεδόν από τη μητέρα του, ο Ράιαν συνεχίζει να εξερευνά μόνος του τον κόσμο, με όλα τα σύνθετα σκαμπανεβάσματα της ζωής και του έρωτα.

Σούπερ Γείτονας: Σεζόν 2 (21/5/2021)

The Neighbor: Season 2

Πάνω που ο Χάβι πιστεύει ότι έγινε ο υπερήρωας της Γης, μια απρόσμενη ανταγωνίστρια τού βάζει δύσκολα… μαζί με μερικούς εξωγήινους επισκέπτες.

Μάστερ στο Τίποτα: Σεζόν 3 (Έρχεται τον Μάιο)

Master of None

Black Space: Σεζόν 1 (27/5/2021)

Black Space

Ένας αμφιλεγόμενος ντετέκτιβ με ανορθόδοξες πρακτικές είναι επικεφαλής μιας έρευνας για μια σφαγή που διέπραξαν δολοφόνοι με μάσκες μονόκερου σε ένα ισραηλινό λύκειο.

Η Μέθοδος Κομίνσκι: Σεζόν 3 (28/5/2021)

The Kominsky Method: Season 3

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για τον Σάντι που αντιμετωπίζει μια μεγάλη απώλεια, ένα τεράστιο οικονομικό βάρος, μια σημαντική επανένωση και μια νέα εποχή στην καριέρα του.

HALSTON: Σεζόν 1 (Έρχεται τον Μάιο)

HALSTON

Σειρά μίας σεζόν με πρωταγωνιστή τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ για την εκρηκτική άνοδο και πτώση του πρώτου Αμερικανού σελέμπριτι σχεδιαστή μόδας. Από τον Ράιαν Μέρφι.

Ράγκναροκ: Σεζόν 2 (Έρχεται τον Μάιο)

Ragnarok: Season 2

Το μυθικό χάος και η περιβαλλοντική καταστροφή απειλούν τα πάντα, καθώς ο Μάγκνε αναζητά βοήθεια κόντρα στους εχθρούς και αντιμετωπίζει τον ανεξέλεγκτο αδερφό του.

Οικογένεια Κρετς: Μεσίτες Πολυτελών Ακινήτων: Σεζόν 1 (31/5/2021)

The Parisian Agency: Exclusive Properties

Μια σειρά χωρίς σενάριο με πρωταγωνιστές τα μέλη της οικογένειας Κρετς στο Παρίσι και την επιχείρηση πολυτελών ακινήτων τους.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Monster (07/5/2021)

Monster

Ένας ταλαντούχος έφηβος που εμπλέκεται σε μια μοιραία ληστεία παλεύει για την αθωότητα και την τιμή του κατά ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που τον έχει ήδη κρίνει.

Η Γυναίκα στο Παράθυρο (14/5/2021)

The Woman in the Window

Κλεισμένη στο σπίτι λόγω αγοραφοβίας, μια ψυχολόγος γίνεται εμμονική με τους νέους της γείτονες και με το να διαλευκάνει ένα φρικτό έγκλημα που είδε απ’ το παράθυρό της.

Oxygen (12/5/2021)

Oxygen

Μια γυναίκα ξυπνά χωρίς να θυμάται τίποτα σε έναν θάλαμο κρυοσυντήρησης, όπου το οξυγόνο εξαντλείται γρήγορα, και πρέπει να θυμηθεί ποια είναι για να επιβιώσει.

Ο Χορός των 41 (12/5/2021)

Dance of the Forty One

Ένας γκέι βουλευτής, παντρεμένος με την κόρη του Μεξικανού προέδρου, διασκεδάζει με έναν νεαρό σε ένα μυστικό κλαμπ. Το σκάνδαλο ξεσπά. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Για Όλα τα Κορίτσια (14/5/2021)

I Am All Girls

Μια αμείλικτη ντετέκτιβ συμπορεύεται με έναν δολοφόνο που καταδιώκει συστηματικά τους δράστες ενός πανίσχυρου κυκλώματος σωματεμπορίας με θύματα παιδιά.

Army of the Dead (21/5/2021)

Army of the Dead

Μετά από μια επίθεση ζόμπι στο Λας Βέγκας, μια ομάδα μισθοφόρων παίρνει το υπέρτατο ρίσκο και διεισδύει στην απαγορευμένη ζώνη, για τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ.

Μπάτζιο: Η Θεϊκή Αλογοουρά (26/5/2021)

Baggio: The Divine Ponytail

Ένα χρονικό για τα 22 χρόνια καριέρας του ποδοσφαιριστή Ρομπέρτο Μπάτζιο, που περιλαμβάνει το δύσκολο ξεκίνημά του και τις προστριβές με την τεχνική ηγεσία.

Το Γαλάζιο Θαύμα (27/5/2021)

Blue Miracle

Για να βρουν λεφτά για το ορφανοτροφείο τους, ένας άντρας και η παρέα του συνεργάζονται με έναν κατσούφη καπετάνιο για έναν προσοδοφόρο διαγωνισμό αθλητικού ψαρέματος.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Οι Γιοι του Σαμ: Ο Δρόμος προς το Σκοτάδι: Σειρά μίας σεζόν (05/5/2021)

The Sons of Sam: A Descent into Darkness

Η υπόθεση “Γιος του Σαμ” έγινε ισόβια εμμονή για τον δημοσιογράφο Μόρι Τέρι, που ήταν βέβαιος ότι οι φόνοι είχαν να κάνουν με μια σατανική αίρεση.

Εξηγήσεις: Χρήμα: Σειρά μίας σεζόν (11/5/2021)

Money, Explained

Τα ξοδεύουμε, τα δανειζόμαστε και τα μαζεύουμε. Ας μιλήσουμε τώρα για τα χρήματα και τα πολλά ναρκοπέδιά τους: πιστωτικές κάρτες, καζίνο, απατεώνες και φοιτητικά δάνεια.

Ο Βομβιστής με τα Καρφιά: Το Ανθρωποκυνηγητό (26/5/2021)

Nail Bomber: Manhunt

Η ιστορία των βομβιστικών επιθέσεων του 1999 στο Λονδίνο που είχαν στο στόχαστρο μειονότητες και ο αγώνας για τον εντοπισμό του εξτρεμιστή που κρυβόταν πίσω από αυτές.

High on the Hog: Πώς η Αφροαμερικανική Κουζίνα Άλλαξε την Αμερική: Σειρά μίας σεζόν (26/5/2021)

High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America

From rice and okra to mac and cheese, African American cuisine has left its mark on the nation’s food scene. Stephen Satterfield charts its impact.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Το Σκουπιδιάρικο: Σεζόν 2 (04/5/2021)

Trash Truck: Season 2

Ο Χανκ, το Σκουπιδιάρικο κι οι τετράποδοι φίλοι τους Ουόλτερ, Ντόνι και δις Μόνα πηγαίνουν με τη φαντασία τους σε περιπέτειες στην πίσω τους αυλή κι ακόμα παραπέρα!

Jurassic World: Το Κρητιδικό Καμπ: Σεζόν 3 (21/5/2021)

Jurassic World Camp Cretaceous: Season 3

Οι έφηβοι κατασκηνωτές της νήσου Νουμπλάρ επιστρέφουν για άλλη μια σεζόν και συνεργάζονται για να ξεφύγουν από το νησί των δεινοσαύρων.