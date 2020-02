Netflix: Ο μεγάλος χαμένος των φετινών Oscars παρά το ρεκόρ υποψηφιοτήτων

Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκαν τα 92α Oscars, στα οποία όπως κάθε χρόνο υπήρχαν νικητές και ηττημένοι. Το Netflix ήταν υποψήφιο για 24 Oscars, περισσότερα δηλαδή από οποιοδήποτε άλλο στούντιο παραγωγής. Δεύτερο στούντιο ήταν η Disney με 22 υποψηφιότητες και τρίτη η Sony με 20. Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς το Netflix κέρδισε μόνο δύο Oscars.

Η πορεία του Netflix στα Oscars

Το πρώτο Oscar που κέρδισε το Netflix ήταν αυτό του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, για το American Factory, που είναι παραγωγή του στούντιο το οποίο ίδρυσαν ο Barack Obama με τη Michelle Obama. Όσον αφορά το δεύτερο Oscar, αυτό δόθηκε στη Laura Dern για το Β’ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία Marriage Story.

Ενδιαφέρον είναι ότι το Netflix ήταν πρώτη φορά υποψήφιο για Oscar το 2014, ενώ το πρώτο Oscar το κέρδισε το 2017. Πέρυσι κατάφερε με 15 υποψηφιότητες να κερδίσει 3 βραβεία.

Ακόμη, το The Irishman που ήταν υποψήφιο για 10 Oscars, καθώς και το The Two Popes με δύο υποψηφιότητες, δεν κέρδισαν κανένα. Πρόκειται για δύο ταινίες που έλαβαν ιδιαίτερη διαφήμιση και προβάλλονταν ακόμη και στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Το Netflix έχει επενδύσει αρκετά χρήματα στα Oscars. Οι ταινίες του τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα πιο ποιοτικές, με σκηνοθέτες όπως ο Martin Scorsese, και όχι απλές τηλεταινίες ή κωμωδίες του Adam Sandler. Ειδικοί εικάζουν ότι συνολικά ο γίγαντας του streaming ξόδεψε για τα φετινά Oscars 70 εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο στούντιο.

Μία εβδομάδα πριν τα Oscars ο επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Ted Sarandos, δήλωσε στη New York Times ότι δεν θεωρεί πως η έλλειψη κερδισμένων βραβείων αποτελεί κάποιου είδους αντίδραση της επιτροπής προς το Netflix, το οποίο απειλεί το θεσμό του Hollywood και τα κλασικά στούντιο.

Όπως και να έχει μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του στούντιο ύστερα από τα χθεσινά Oscars και αν θα ακολουθήσει αντίστοιχη τακτική για το επόμενο έτος.

