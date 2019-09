Netflix: Πρεμιέρα για ντοκιμαντέρ ειδικά αφιερωμένο στη ζωή του Bill Gates

Το Netflix ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ ειδικά αφιερωμένο στη ζωή του Bill Gates που θα ολοκληρώνεται σε τρία επεισόδια. Η σειρά θα αναδεικνύει σημαντικά κομμάτια από τη ζωή του Bill Gates –από το παρελθόν έως το σήμερα. Παρόλο που έχει κυκλοφορήσει μόνο το trailer της σειράς, στα επεισόδια αναμένεται να υπάρχουν αναφορές και σύνδεση με τη Microsoft.

Όπως δημοσιεύθηκε στο Netflix: Tο ντοκιμαντέρ, που θα ολοκληρώνεται σε τρία μέρη, αποκαλύπτει την ιστορία του Bill Gates, άγνωστες πτυχές της ζωής του, κομμάτια από το σημαντικό του έργο – καθώς είναι ο άνθρωπος που επιδιώκει την επίλυση ορισμένων από τα πιο περίπλοκα προβλήματα του κόσμου. Από το βραβευμένο με Academy Award σκηνοθέτη Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth, He Named Me Malala).

Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί παγκοσμίως στις 20 Σεπτεμβρίου.