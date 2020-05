Ντόναλντ Τραμπ: Ετοιμάζει εκτελεστική εντολή για τα social media

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει μία εκτελεστική εντολή η οποία θα στοχεύσει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από τις επικρίσεις του Twitter εις βάρος του. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Τραμπ το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να εκδώσει μία εκτελεστική εντολή που θα αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Big Tech is doing everything in their very considerable power to CENSOR in advance of the 2020 Election. If that happens, we no longer have our freedom. I will never let it happen! They tried hard in 2016, and lost. Now they are going absolutely CRAZY. Stay Tuned!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020