Ο τεχνολογικός κολοσσός θέλει να προσλάβει τον δημιουργό του Killed by Google

Σε περίπτωση που έχει τύχει και δεν έχεις ακούσει ποτέ για την ιστοσελίδα Killed by Google, να σε ενημερώσουμε ότι είναι από τα πιο αστεία πράγματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος κρατάει ημερολόγιο με όλα τα projects, τα apps, και γενικότερα τα περίπου 200 προϊόντα που έχει “σκοτώσει” ανά τα χρόνια ο τεχνολογικός κολοσσός. Μερικά παραδείγματα, είναι το Google Reader, το κοινωνικό δίκτυο Plus, το Inbox, το Deskbar, και άλλα.

Τώρα, και σύμφωνα με τον δημιουργό του Killed by Google, Cody Ogden, η εταιρεία τον προσέγγισε διότι θέλει να τον προσλάβει. Ο ίδιος κοινοποίησε τα νέα σε όσους χρήστες που τον ακολουθούν στο Twitter, και τους ρώτησε πώς θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτό το αίτημα.

Someone at @Google finally contacted me.

How should I respond, @QuinnyPig? pic.twitter.com/9iPpUDgXZ7

— Killed by Google 🔪 (@killedbygoogle) April 14, 2020