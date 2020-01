Ο Τραμπ κατηγορεί την Apple επειδή αρνείται να ξεκλειδώσει iPhone εγκληματιών

Το FBI έλαβε στα χέρια του δύο iPhone τα οποία ανήκαν στον δράστη ο οποίος ευθυνόταν για την επίθεση στο Pensacola Naval Air Station ωστόσο η Apple αρνήθηκε να ξεκλειδώσει τα δύο smartphone τα οποία είχε στην κατοχή του ο δράστης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε γρήγορα δράση και με δημοσίευση του στο Twitter δήλωσε ότι:

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020