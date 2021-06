Πολλές φορές το Unsubscribe οδηγεί σε ακόμα περισσότερο spam…

Τρίτη, 01/06/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Όλα δείχνουν ότι από το spam δεν ξεμπερδεύει κανείς εύκολα, ακόμα και εάν υπάρχει η πολιτική του Unsubscribe. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται παραπλανητικές παραπομπές σε Unsubscribe που καταγράφουν το email σας για μελλοντικές καμπάνιες γεμάτες spam.

Σε τέτοια ύποπτα unsubscribe links θα βρει κανείς φράσεις όπως “We_need your confirmation asap”, “Request, please confirm your unsubscription” και “Verification”, με το σχεδιασμό να μην το κάνει εύκολα κατανοητό ότι πρόκειται για μέρος μίας απάτης. Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, το ότι όλο αυτό παραπέμπει και πάλι σε spam… βγάζει μάτι!

Σε πολλές περιπτώσεις ένα απλό κλικ σε αυτά τα links δημιουργεί ένα νέο email που στέλνεται σε ένα πλήθος λογαριασμών που έχει στην κατοχή του ο spammer και με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουν ότι το email τους είναι ενεργό και ουσιαστικά, μόνο unsubscribe δεν κάνουν…

Πολλοί έχουν δοκιμάσει αντίστοιχες υπηρεσίες και έχουν συνειδητοποιήσει ότι καταλήγουν να λαμβάνουν πολύ περισσότερα spam από εκείνα που προσπαθούσαν να αποφύγουν εξαρχής.