Pornhub Premium: Δωρεάν για όλο τον κόσμο και την Ελλάδα

Το Pornhub παροτρύνει όλο τον κόσμο θα κάτσει στο σπίτι του και να απολάυσει τις υπηρεσίες του προσφέροντας δωρεάν για όλους την premium συνδρομή μέχρι τις 23 Απριλίου. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

Μετά την παροχή δωρεάν συνδρομών σε Ιταλία, Ισπανία τη Γαλλία, το Pornhub καθιστά την εγγραφή του δωρεάν για όλους σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία δήλωσε ότι επεκτείνει την δωρεάν υποστήριξη Premium Pornhub, η οποία ξεκλειδώνει επιλεγμένο περιεχόμενο σε όλους σε όλο τον κόσμο μέχρι τις 23 Απριλίου.

Η Corey Price, αντιπρόεδρος του Pornhub, δήλωσε ότι η εταιρεία του θέλει με αυτό τον τρόπο να δώσει διέξοδο για τους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να περάσουν το χρόνο τους μέσα στο σπίτι λόγο της πανδημίας του κορονοϊού. “Ελπίζουμε με την επέκταση της προσφοράς μας δωρεάν Pornhub Premium σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να μείνουν στο σπίτι και να ισοπεδώσουν την καμπύλη”.

Η εταιρεία ψυχαγωγίας ενηλίκων Pornhub παρέχει επίσης το 85% των πωλήσεων βίντεο σε καλλιτέχνες που σταμάτησαν να εργάζονται λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020