Πώς θα καταλάβεις ποια emails σε παρακολοθούν

Τρίτη, 16/03/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Ο κόσμος του Internet μόνο… αγγελικά πλασμένος δεν είναι και πολλά emails είναι περισσότερο ύποπτα από ό,τι φαίνεται. Ευτυχώς που υπάρχει τρόπος να επαναφέρεις την προστασία της ιδιωτικότητάς σου online.

Με ένα απλό tracking pixel, τα emails μπορούν να στείλουν πίσω την πληροφορία για το ποιος τα έχει ανοίξει, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για έναν αποστολέα. Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις για να αποφύγεις τέτοιου τύπου επιθέσεις στον ιδιωτικό (λέμε τώρα…) χαρακτήρα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Εάν χρησιμοποιείς το Gmail, τότε δεν έχεις παρά να μπεις στις ρυθμίσεις και από εκεί να επιλέξεις το General. Στο πεδίο Images επιλέγεις Ask before displaying external images. Εάν χρησιμοποιείς macOS, τότε στο Mail επιλέγεις Mail-Preferences-Viewing και εκεί αποεπιλέγεις το Load remote content in messages.

Εάν χρησιμοποιείς το Outlook Mail app στα Windows 10, από το πεδίο των Ρυθμίσεων μπορείς να επιλέξεις το Reading Pane και έπειτα να σιγουρευτείς ότι η επιλογή Automatically download external images είναι στο off. Παρόμοιες κινήσεις μπορείς να κάνεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Android ή το iPhone, όπου από τις ρυθμίσεις αποεπιλέγεις την αυτόματη φόρτωση των εικόνων στα emails.

Εάν τώρα θέλεις να εντοπίσεις τα tracking pixels στα emails που λαμβάνεις, τότε δεν έχεις παρά να χρησιμοποιήσεις εφαρμογές όπως το Ugly Email που λειτουργεί ως επέκταση στον Chrome και τον Firefox και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Άλλες επεκτάσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το Trocker και το Mailtrack.