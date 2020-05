Razer: Πουλάει προστατευτικές μάσκες με αυτόματους πωλητές στη Σιγκαπούρη

Η Razer ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα να προσφέρει τις υπηρεσίες της για το κοινό καλό και έχει μπει δυναμικά στην μάχη με τον κορονοϊό. Τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα δώσει συνολικά πέντε εκατομμύρια μάσκες στους κατοίκους της Σιγκαπούρης, οι οποίοι είναι ηλικίας 16 και πάνω. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η Σιγκαπούρη έχει 5.7 εκατομμύρια κατοίκους πράγμα που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς θα λάβουν δωρεάν μία μάσκα.

Επιπλέον, η εταιρεία θα τοποθετήσει 20 αυτόματους πωλητές σε ολόκληρη την πόλη με σκοπό η χώρα να είναι έτοιμη και σωστά εξοπλισμένη για να βγει από το lockdown στις 1 Ιουνίου. Μέσα από την εφαρμογή Razer Pay οι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν scan το QR code και έπειτα θα λαμβάνουν δωρεάν την μάσκα μίας χρήσης.

[SINGAPORE – ONLY] With our new mask production capabilities, in addition to our global mask donation efforts, we will be making one free mask available to all Singaporeans. Details here: https://t.co/A6kMcctugS pic.twitter.com/l0GL3RtHKr

— R Λ Z Ξ R (@Razer) May 12, 2020