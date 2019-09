Το Facebook ίσως κρύψει τον αριθμό των like

Το Instagram σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό την απόκρυψη του αριθμού των like στις φωτογραφίες των χρηστών του. Σήμερα, μία ερευνήτρια εφαρμογών, η Jane Manchun Wong βρήκε στην δημοφιλή εφαρμογή του Facebook στο Android, κώδικα ο οποίος απευθύνεται στην απόκρυψη των like από τις δημοσιεύσεις και από αυτήν την πλατφόρμα.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019