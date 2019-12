WIND: Απεριόριστα δωρεάν data για 10 μέρες για όλους τους συνδρομητές

Δωρεάν απεριόριστα data σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου WIND για 10 ημέρες μέσα από το myWind app για iOS και Android. Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί 1 φορά μέχρι και 02/01/2020 και ισχύει για 10 ημέρες. Μετά την κατανάλωση 15GB για χρήση εντός Ελλάδος, συνεχίζεται η απεριόριστη χρήση Mobile Internet με μειωμένη ταχύτητα έως και 1 Μbps μέχρι τη λήξη ισχύος της υπηρεσίας.

Τα διαθέσιμα data από την υπηρεσία Δωρεάν Unlimited GB για 10 ημέρες είναι πρώτα σε προτεραιότητα κατανάλωσης σε σχέση με τα διαθέσιμα Data από βασικό πρόγραμμα – πακέτο ή υπηρεσία & για όσο είναι ενεργή η υπηρεσία, δεν καταναλώνονται data από βασικό πρόγραμμα ή άλλες υπηρεσίες για χρήση εντός Ελλάδας.

Η προσφορά είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο myWIND (app ή desktop) και ισχύει για συνδρομητές συμβολαίου κινητής ιδιωτών & επαγγελματιών καθώς και συνδρομητές ιδιωτών στα προγράμματα SimpleFi on the Go. Τα MB της υπηρεσίας αφορούν σε πλοήγηση που γίνεται εντός Ελλάδας μέσω WΕΒ και WAP Browsing. Δεν ισχύουν για πλοήγηση που γίνεται κατά την περιαγωγή στην Ε.Ε. (Ζώνη 1) και σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου (Ζώνες 2-7).