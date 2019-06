YouTube Cannes to Cannes Ads Leaderboard 2019: Οι καλύτερες διαφημίσεις

Το YouTube Cannes to Cannes Ads Leaderboard είναι μια λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς, παγκοσμίως, video διαφημίσεις, που προβλήθηκαν μετά το Φεστιβάλ των Καννών του 2018 έως την 1η Ιουνίου 2019. Για την κατάταξη χρησιμοποιούνται μερικοί από τους ισχυρότερους δείκτες επιλογής του θεατή – μεταξύ των οποίων ο χρόνος παρακολούθησης, τα views και ο συνδυασμός των πληρωμένων / οργανικών views.

Οι υποψηφιότητες περιορίζονται σε μια ανά μάρκα, ώστε να υπάρχει ποικιλία μαρκών, ενώ τα video πρέπει να προβάλλονται στο YouTube κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας του Leaderboard. Συνολικά στατιστικά στοιχεία του Cannes YouTube Ads Leaderboard: 276 εκατομμύρια προβολές, στο σύνολο του leaderboard, 388 εκατομμύρια λεπτά χρόνου θέασης.

Cannes 2019 YouTube Ads Leaderboard list και global views έως τον Ιούνιο 2019:

1. Coca Cola: Vai no Gás

Brand: Coca Cola, Brazil

Media Agency: JWT & Kolab/McCann

Creative Agency: JWT

2. Amazon: Not everything makes the cut

Brand: Amazon

Media Agency: Rufus

Creative agency: Lucky Generals and Amazon Internal Creative Team

3. Orange: Orange Go

Brand: Orange

Media Agency: Leo Burnett Cairo

Creative agency: UM 7 Cairo

4. LG Vietnam

Brand: Vietnam

Media Agency: VietBuzzAd (VBA)

Creative agency: VietBuzzAd (VBA) and HSAd Vietnam

5. Apple: iPhone XS — Growth Spurt

Brand: Apple

Media Agency: OMD

Creative agency: TBWA\MAL

6. Shopee: Shopee Birthday Sale Blackpink

Brand: Shopee

Media Agency: In-house

Creative agency: In-house

7. Turkish Airlines: LEGO presents the safety video

Brand: Turkish Airlines

Media Agency: People Initiative

Creative agency: Warner Bros

8. Nike: Crazy Dream

Brand: Nike

Media Agency: SapientRazorfish

Creative agency: Wieden & Kennedy

9. Bosch: #LikeABosch

Brand: Bosch Global

Media Agency: OMD

Creative agency: Jung von Matt/Alster

10. Galaxy Note9: Fortnite Supply Drop

Brand: Samsung

Media Agency: Starcom

Creative agency: –