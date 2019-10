YouTubers φυτεύουν 20.000.000 δέντρα και συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή

Πάνω από 600 YouTubers συνεργάζονται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων στην ιστορία της πλατφόρμας. Ο ηγέτης της εκστρατείας αυτής είναι ο Mr. Beast ή κατά κόσμον Jimmy Donaldson, ο οποίος είναι γνωστός χάρη στα τρελά challenges που κάνει συχνά με την παρέα του.

Για να γιορτάσει τα 20 εκατομμύρια συνδρομητές, ο Mr. Beast αποφάσισε να φυτέψει 20 εκατομμύρια δέντρα. Η ιδέα αποτελεί έμπνευση των συνδρομητών του οι οποίοι από τον Μάιο που ο YouTuber έφτασε αυτόν τον στόχο δεν σταμάτησαν να αναφέρονται στην εν λόγω δράση.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Mr. Beast, ο ίδιος μαζί με αρκετούς εθελοντές κατάφεραν να φυτέψουν 1.700 δέντρα. Επειδή όπως είναι λογικό είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να φυτέψει μόνος του 20 εκατομμύρια δέντρα, ο Mr. Beast αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από άλλους YouTubers.

October 25th is going to be the largest youtube collaboration of all time. If you're a creator and want in, reply to this tweet! @MarkRober @smartereveryday will help me dm the replies.

— MrBeast (@MrBeastYT) October 13, 2019