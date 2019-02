Ανακοινώθηκαν επίσημα τα νέα Samsung Galaxy S10

Η στιγμή που περιμέναμε τόσο καιρό ήρθε και το ντεμπούτο της νέας σειράς Samsung Galaxy S10, έγινε και επίσημα πια, στα πλαίσια του Unpacked event στο Σαν Φρανσίσκο.

Με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την πρώτη παρουσίαση της σειράς Galaxy, η Samsung όπως αναμενόταν έθεσε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη στην αγορά των smartphones. Η νέα σειρά Galaxy S10, έρχεται με τεχνολογίες που αυτόματα θέτουν όλο τον κόσμο των smartphones, στην επόμενη μέρα.

«Από το λανσάρισμά της πριν από 10 χρόνια, η σειρά Galaxy S συμβόλιζε την premium καινοτομία – προσφέροντας στους καταναλωτές μια απίστευτη εμπειρία αλλά και την δυνατότητα να βρουν τη συσκευή που προορίζεται για εκείνους» δήλωσε ο DJ Koh, President και CEO του IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics. «Η σειρά Galaxy S10 βασίζεται σε μια απίστευτη κληρονομιά και διαθέτει επαναστατικές καινοτομίες στην οθόνη, στην κάμερα και στην απόδοση. Με τέσσερις premium συσκευές, η κάθε μία σχεδιασμένη έχοντας έναν μοναδικό καταναλωτή υπόψη, η Samsung αξιοποιεί μια δεκαετία ηγετικής θέσης στην βιομηχανία για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην τεχνολογία smartphone».



Η σειρά Galaxy S10 φοράει την καλύτερη οθόνη της Samsung μέχρι στιγμής, την πρώτη Dynamic AMOLED οθόνη στον κόσμο. Όντας τα πρώτα smartphones με HDR10+ πιστοποίηση, οι οθόνες τους αναπαράγουν ρεαλιστικό ψηφιακό περιεχόμενο, και με δυναμική χαρτογράφηση τόνων, ο καταναλωτής θα βλέπει μια ευρύτερη χρωματική γκάμα και μια λαμπερή, σχεδόν πραγματική, εικόνα. Η Dynamic AMOLED οθόνη της σειράς Galaxy S10 έχει πιστοποίηση VDE για ζωηρά, φωτεινά χρώματα και την καλύτερη αναλογία αντίθεσης της βιομηχανίας σε μια κινητή συσκευή για ακόμη σκουρότερα μαύρα χρώματα και φωτεινότερα λευκά.οθόνη Dymanic AMOLED μειώνει το μπλε φως μέσω της οθόνης Eye Comfort (Άνεση Ματιού), που έχει λάβει πιστοποίηση από το TÜV Rheinland, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εικόνας ή την προσθήκη φίλτρου. Η Dynamic AMOLED οθόνη της σειράς Galaxy S10 περιλαμβάνει, ακόμα, τον πρώτο ενσωματωμένο Υπερηχητικό Αισθητήρα Δακτυλικού Αποτυπώματος που αναγνωρίζει τα 3D περιγράμματα του δακτυλικού αποτυπώματος – και όχι μια 2D εικόνα αυτού – για μεγαλύτερη προστασία κατά της πλαστογράφησης. Με την πρώτη παγκόσμια πιστοποίηση FIDO Alliance Biometric Component, η συγκεκριμένη επαλήθευση βιομετρικών στοιχείων επόμενης γενιάς εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια στην συσκευή, όμοια με εκείνη ενός θησαυροφυλακίου.

Όσον αφορά την κάμερα, έχει τεχνολογίες Dual Pixel και Διπλού Διαφράγματος και εισάγει νέα τεχνολογία στην κάμερα και προηγμένη ευφυΐα που διευκολύνει την λήψη επικών φωτογραφιών και βίντεο:

• Υπερ – ευρυγώνιοι Φακοί: Για πρώτη φορά σε σειρά S, η Galaxy S10 διαθέτει Υπερ – ευρυγώνιους Φακούς με πεδίο προβολής 123 μοιρών, που προσομοιάζει το ανθρώπινο μάτι. Έτσι, μπορείτε να αποτυπώσετε ακριβώς αυτό που βλέπετε. Ιδανικοί για εντυπωσιακές λήψεις τοπίων, πανοραμικές φωτογραφίες ακόμη και για μια μεγάλη οικογενειακή πόζα, οι Υπερ – ευρυγώνιοι Φακοί εξασφαλίζουν πως θα φωτογραφίζετε πάντα ολόκληρη την σκηνή.

• Εγγραφή Bίντεο Υψηλής Σταθερότητας (Super Steady) & Υψηλής Ποιότητας: Η σειρά Galaxy S10 προσφέρει μαγνητοσκόπηση Super Steady με τεχνολογία ψηφιακής σταθεροποίησης. Είτε χορεύετε σε μια συναυλία ή προσπαθείτε να βιντεοσκοπήσετε κάθε λεπτομέρεια σε μια ποδηλατική διαδρομή ανώμαλου δρόμου, η λειτουργία Super Steady σας επιτρέπει να αιχμαλωτίσετε την στιγμή. Τόσο οι μπροστινές όσο και οι κάμερες πίσω όψης μπορούν να μαγνητοσκοπήσουν μέχρι και UHD ποιότητα, και για πρώτη φορά στην βιομηχανία, η κάμερα πίσω όψης σας δίνει τη δυνατότητα εγγραφής σε HDR10+.

• Κάμερα AI (Τεχνητής Νοημοσύνης): Η σειρά Galaxy S10 μετατρέπει τις ήδη έξυπνες λειτουργίες σε ακριβέστερες με την Μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας (Neural Processing Unit -NPU) που διαθέτει για να μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες επαγγελματικού επιπέδου, χωρίς να χρειάζεται να επιλέγετε χειροκίνητα κάποια από τις προηγμένες λειτουργίες της κάμερας. Η λειτουργία Βελτιστοποίηση Σκηνής (Scene Optimizer) τώρα πια μπορεί να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά τις επιπρόσθετες σκηνές χάρη στην NPU. Και με τη λειτουργία Προτάσεις Λήψεων (Shot Suggestion), η σειρά Galaxy S10 μπορεί να προτείνει αυτόματες συνθέσεις για να πλαισιώσετε την φωτογραφία σας καλύτερα από ποτέ.

Η σειρά Galaxy S10 είναι κατασκευασμένη με premium hardware και software που βασίζεται στην εκμάθηση μηχανής (machine learning) και εργάζεται σκληρά, για να σας λύσει τα χέρια. Από τις ολοκαίνουριες δυνατότητες κατανομής ισχύος μέχρι την ενίσχυση της απόδοσης με τεχνολογία ΑΙ και Intelligent Wi-Fi, η σειρά Galaxy S10 διαθέτει τις πιο έξυπνες συσκευές της Samsung, μέχρι στιγμής, από μέσα προς τα έξω.

• Wireless PowerShare : Η Samsung παρουσιάζει το Wireless PowerShare στη σειρά Galaxy S10, καθιστώντας δυνατή την εύκολη φόρτιση συσκευών με Qi πιστοποίηση. Επιπλέον, η σειρά Galaxy S10 μπορεί να αυτοφορτίζεται και να φορτίζει, παράλληλα, μια δεύτερη συσκευή μέσω της λειτουργίας Wireless Powershare , με τη χρήση ενός συνηθισμένου φορτιστή, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αφήσετε τον δεύτερο φορτιστή στο σπίτι όταν ταξιδεύετε.

• Intelligent Performance (Ευφυής Απόδοση): Το νέο software ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) της σειράς Galaxy S10 αυτομάτως βελτιστοποιεί την μπαταρία, τη CPU, τη RAM, ακόμα και την θερμοκρασία της συσκευής, βάσει του πώς χρησιμοποιείτε το smartphone σας, και συνεχίζει να γίνεται καλύτερο με την πάροδο του χρόνου. Αξιοποιώντας τις ΑΙ δυνατότητες, η σειρά Galaxy S10 ανοίγει ταχύτερα τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

• Intelligent Wi-Fi (Ευφυές Wi-Fi): Η σειρά Galaxy S10 κυκλοφορεί με Intelligent Wi-Fi που επιτρέπει αδιάκοπη και ασφαλή σύνδεση με την απρόσκοπτη εναλλαγή ανάμεσα σε Wi-Fi και LTE δίκτυο, καθώς και με την ειδοποίηση σε περίπτωση ενδεχόμενης επιβλαβούς σύνδεσης Wi-Fi. Η σειρά Galaxy S10 υποστηρίζει, ακόμη, το νέο πρότυπο Wi-Fi 6, για ακόμη καλύτερη απόδοση Wi-Fi όταν είναι συνδεδεμένη σε συμβατό router.

• Bixby Routines (Bixby Ρουτίνες): Στη σειρά Galaxy S10, η λειτουργία Bixby αυτοματοποιεί την ρουτίνα και παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις, για να σας διευκολύνει καθημερινά. Με προ-εγκατεστημένες και προσωποποιημένες ρουτίνες, όπως οι Driving (Οδήγησης) και Before Bed (Πριν τον Ύπνο), οι οποίες εξατομικεύονται βάσει των συνηθειών σας, η σειρά Galaxy S10 απλοποιεί τις διαδικασίες για να μειώσετε αυτόματα τις φορές που διακόπτετε την ασχολία σας για να καταπιαστείτε με το smartphone σας.

Τα Καλύτερα Θεωρούνται Δεδομένα: Galaxy Foundation και Οικοσύστημα Επόμενου Επιπέδου (Next Level Ecosystem)

Η σειρά Galaxy S10 προσφέρει όλα όσα περιμένατε από τη σειρά Galaxy S και ακόμα περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων των Fast Wireless Charging 2.0, IP68 ανθεκτικότητα στο νερό και στη σκόνη , επεξεργαστή επόμενης γενιάς και υπηρεσίες της Samsung όπως το Bixby και τα Samsung Health και Samsung DeX. Θα μπορείτε να έχετε τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο σε συσκευή Galaxy με ενσωματωμένη μνήμη 1ΤΒ και με τη δυνατότητα να προσθέσετε 512GB microSD κάρτα για να φτάσετε μέχρι και τα 1.5ΤΒ αποθηκευτικό χώρο.

• Ταχύτητα: H σειρά Galaxy S10 σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο επόμενης γενιάς Wi-Fi 6 , που σας εξασφαλίζει προτεραιότητα και 4 φορές ταχύτερη πρόσβαση σε σχέση με τους υπόλοιπους χρήστες, σε πολυσύχναστους χώρους, όπως το αεροδρόμιο. Απολαύστε αστραπιαία γρήγορο LTE για downloading και περιήγηση στο Internet με ταχύτητες ως και 2.0 Gbps, για πρώτη φορά διεθνώς .

• Gaming: Κατασκευασμένο για την καλύτερη πιθανή εμπειρία gaming, η σειρά Galaxy S10 κυκλοφορεί με ενσωματωμένο software για βελτιστοποίηση της απόδοσης gaming και premium hardware, συμπεριλαμβανομένων του Dolby Atmos για λειτουργία gaming και του συστήματος vapor chamber cooling (ισχύει για το Samsung Galaxy S10+). Η σειρά Galaxy S10 διαθέτει, επίσης, τις πρώτες κινητές συσκευές που είναι βελτιστοποιημένες για παιχνίδια τα οποία αναπτύχθηκαν σε Unity platform.

• Ασφάλεια: Η σειρά Galaxy S10 διαθέτει το αμυντικό Samsung Knox, καθώς και ασφαλή αποθηκευτικό χώρο που υποστηρίζεται από hardware, το οποίο φυλάει τους ιδιωτικούς σας κωδικούς για κινητές υπηρεσίες με δυνατότητα blockchain.

Galaxy S10 Διαθεσιμότητα & Προ-παραγγελία

Τα Galaxy S10, Galaxy S10+ and Galaxy S10e θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά σε Prism White, Prism Black, Prism Green. To Galaxy S10e θα είναι διαθέσιμο και σε Canary Yellow. Το Galaxy S10+ θα είναι επίσης διαθέσιμο σε δύο, ολοκαίνουρια premium Κεραμικά Μοντέλα: Ceramic Black and Ceramic White.

Τα Galaxy S10, Galaxy S10+ και Galaxy S10e θα διατίθενται στα καταστήματα και online ξεκινώντας από τις 8 Μαρτίου 2019. Οι προπαραγγελίες για τα Galaxy S10, Galaxy S10+ και Galaxy S10e ξεκινούν σήμερα, 20 Φεβρουαρίου 2019, στις 10.00μ.μ. Για περιορισμένο χρόνο σε επιλεγμένες αγορές, οι καταναλωτές που θα προχωρήσουν σε προπαραγγελία ενός Galaxy S10 ή Galaxy S10+ θα παραλάβουν δωρεάν ένα ζευγάρι Galaxy Buds μέσω του Samsung Member App.

Οι τιμές είναι: Galaxy S10+ στα 1039 ευρώ, Galaxy S10 στα 939, ευρώ και Galaxy S10e στα 789 ευρώ.

Συντάκτης: Νεραντζούλα Θεοδωροπούλου.