Asus ZenFone 6: Επίσημο leak επιβεβαιώνει τον Snapdragon 855, θύρα ακουστικών και διπλή SIM

Το Asus ZenFone 6 θα ανακοινωθεί στις 16 Μαΐου και σήμερα η εταιρεία επιβεβαίωσε μερικά από τα χαρακτηριστικά του.

Η Asus μοιράστηκε μία εικόνα στο Twitter που δείχνει ότι το ZenFone 6 θα είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon 855 SoC, θα έχει LED ειδοποιήσεων, 3,5mm θύρα ακουστικών και θύρα USB-C.

Επιπλέον, στη δεξιά πλευρά του Asus ZenFone 6 υπάρχει ένα Smart Key, το κουμπί αυξομείωσης της έντασης του ήχου και το κουμπί απενεργοποίησης. Ενώ στην αριστερή πλευρά θα βρούμε την υποδοχή της τριπλής θήκης για τις κάρτες SIM και microSD.

