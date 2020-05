Black Shark 3 και 3 Pro: Τα τούμπανα gaming smartphones κυκλοφορούν Ευρώπη αρχές Μαΐου

H Black Shark παρουσίασε τα νεότερα της μοντέλα τον Μάρτιο. Από τότε, τα Black Shark 3 και 3 Pro πωλούνται μόνο στην Κίνα. Ωστόσο, η εταιρεία αποκάλυψε ότι φέρνει και τα δύο smartphones στην Ευρώπη, στις 8 Μαΐου.

Χαρακτηριστικά

Το Black Shark 3 έχει οθόνη 6,67 ιντσών AMOLED με touch sampling 270Hz, χρόνο απόκρισης 24ms, και ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Από την άλλη, το 3 Pro έχει οθόνη με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά διαγώνιο 7,1 ιντσών και ανάλυση QHD+.

Και τα δύο gaming smartphones έχουν στο εσωτερικό τους τον Snapdragon 865 μαζί με 8GB ή 12GB μνήμη RAM, 128GB ή 256GB αποθηκευτικό χώρο (υπάρχει έκδοση του Pro με 512GB), διαθέτουν το ίδιο σύστημα τριπλών καμερών, in-display fingerprint scanner, υποστηρίζουν ταχυφόρτιση 30W και μαγνητική φόρτιση 18W, και τρέχουν Android 10 out of the box.

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι το Black Shark 3 Pro έχει φυσικά gaming triggers και μπαταρία 5.000mAh, σε αντίθεση με το απλό που έχει μπαταρία 4.720mAh.

Τιμές

Η αποκάλυψη έγινε από την επίσημη σελίδα της εταιρείας, η οποία δεν δίνει κανένα στοιχείο για τις τιμές των gaming smartphones. Οι τιμές εκκίνησης των δύο μοντέλων στην Κίνα είναι στα 3.499 yuan ή περίπου 450 ευρώ για το απλό και στα 4.699 yuan ή περίπου 605 ευρώ για το 3 Pro. Στην Ευρώπη, θα είναι σαφώς υψηλότερες.

Πηγή