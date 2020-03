Black Shark 3 Pro: Θα έχει φωνητικό έλεγχο για το PUBG και φυσικά gaming κουμπιά

Η σειρά Black Shark της Xiaomi αποτελείται από gaming smartphones τα οποία απευθύνονται στους “hardcore gamers” και σύμφωνα με νέα στοιχεία, το επόμενο Black Shark 3 Pro θα φροντίσει να πάει το gaming στα smartphone ένα βήμα παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το Black Shark 3 Pro θα έχει φωνητικές εντολές για το PUBG ένα από τα μεγαλύτερα battle royale παιχνίδια. Επιπλέον, το gaming smartphone της Κινεζικής εταιρείας φημολογείται ότι θα ενσωματώνει από ένα trigger στις δύο γωνίες.

WTF?!?!….. Voice commands in PUBG? This is a monstrous atrocity #blackshark3 #BlackShark pic.twitter.com/FyDR7wdAgV

— Abdul Q. (@AndroidSaint) March 2, 2020