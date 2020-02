Emperion Nebulus: Νέο Windows 10 smartphone τρέχει Android apps

Η προσπάθεια της Microsoft να επεκταθεί στην αγορά των smartphones ήταν ανεπιτυχής, και τα Windows Phone έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, μία εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται ότι σχεδίασε ένα πρωτότυπο τηλέφωνο που τρέχει Windows 10, το Emperion Nebulus.

Η Emperion, μία startup που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2017, κατασκεύασε το Nebulus. Πρόκειται για ένα smartphone που τρέχει Windows 10 σε ARM. Για την ακρίβεια η εταιρεία εγκατέστησε μία πλήρη έκδοση των Windows 10 σε μία συσκευή με επεξεργαστή Snapdragon.

Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Emperion Nebulus, είναι ότι μπορεί και τρέχει εφαρμογές Android χωρίς emulator ή dual boot. Η εταιρεία αναφέρει ότι χρειάστηκε απλά να γίνουν μικρές αλλαγές στο λογισμικό, χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες για την τροποποίηση του OS.

Η Emperion έκανε tease μερικά από τα χαρακτηριστικά του smartphone μέσω Twitter. Συγκεκριμένα αποκάλυψε ότι, το Nebulus θα έχει 6,19 ίντσες Cosmos Display, overclocked Snapdragon 845, 8GB μνήμη RAM και 128GB επεκτάσιμο μέχρι 2TB χώρο αποθήκευσης.

— ΞMPERION (@EmperionUK) November 17, 2019