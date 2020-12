Exynos 2100: Ανακοινώνεται επίσημα στις 12 Ιανουαρίου

Μετά από πολλές φήμες και διαρροές, το επερχόμενο Exynos 2100 SoC ανακοινώνεται επίσημα στις 12 Ιανουαρίου. Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της ομάδας Samsung Exynos στο Twitter, χωρίς όμως να μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Το Tweet περιλαμβάνει το hashtag #Exynos_is_back, κάτι που η ομάδα θέλει να μας πει εδώ και καιρό καθώς πιστεύει ότι ο νέος Exynos 2100 θα είναι μία νέα αρχή, χωρίς τα “προβλήματα” και τις διαφορές επιδόσεων που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, στο Tweet αναφέρει πως έρχεται μία ολοκαίνουργια εμπειρία Exynos.

#Exynos_is_back

A whole new Exynos is coming.

January 12th, 2021. pic.twitter.com/d85kT9Xvru

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 18, 2020