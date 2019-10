Galaxy S10 Lite ή S11 Lite θα ονομάζεται ένα ακόμα smartphone της Samsung;

Η Samsung ως γνωστόν θέλει να έχει στην αγορά τόσο high-end smartphone με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσο και low-end με χαμηλό κόστος. Πιστή σε αυτό το μοτίβο η Samsung ετοιμάζεται να αποκαλύψει τον Φεβρουάριο το επόμενο μεγάλο flagship smartphone το οποίο ακούει στο όνομα Galaxy S11. Τώρα, όμως υπάρχουν πληροφορίες για ένα νέο smartphone με αριθμό μοντέλου SM-G770F το οποίο ίσως δείχνει την κυκλοφορία ενός Galaxy S10 Lite ή S11 Lite.

Exclusive: Samsung may launch cheaper versions of both its flagship series with model no.s SM-G770F and SM-N770F. Phones will launch in Europe/Asia. G770 could be S10/S11 lite with specs same as upcoming Galaxy A91.

All info in article below (+SM-A015F).https://t.co/3vu6P3BLwW

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 11, 2019