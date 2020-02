Galaxy S20 και S20+: Ίσως κυκλοφορήσουν και σε κόκκινο χρώμα

View this post on Instagram

#갤럭시버즈플러스#갤럭시S20플러스 KT단독 출시되는 #레드 색상! 진짜 실물이 더 예뻐요!ㅋㅋ 그리고 버즈+ 통화품질 정말 좋아진 듯! #KT KT로부터 대여받은 기기입니다:)