Google Pixel 3a: Προκαλεί τους ανταγωνιστές με διαφήμιση που το συγκρίνει με το (i)Phone X

Η Google για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας ανακοίνωσε και κυκλοφόρησε midrange συσκευές. Φυσικά αναφερόμαστε στα ολοκαίνουρια Google Pixel 3a και 3a XL.

Τα smartphones κοστίζουν τη μισή τιμή από τις flagship εκδόσεις και έχουν την ίδια ποιότητα κάμερας με τα κανονικά Pixel που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Βέβαια, η Google δεν έχασε την ευκαιρία να προκαλέσει τους ανταγωνιστές της, αναφερόμενη με έναν ιδιαίτερο τρόπο στις συσκευές που αυτή προσφέρουν.

Η Google ξεκίνησε μία διαφημιστική καμπάνια που συγκρίνει ένα φανταστικό Phone X των $999 με το Google Pixel 3a των $399, υπονοώντας ότι το smartphone της βγάζει καλύτερες νυχτερινές λήψεις.

Google wasting no time with the shade pic.twitter.com/euPAFTtlvr

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) May 10, 2019