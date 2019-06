Google Pixel 4 XL: Renders δείχνουν τον πιθανό τελικό σχεδιασμό με διάφανο LED logo στο πίσω μέρος

Πριν λίγες ώρες η Google αποφάσισε να δημοσιεύσει ένα render των Pixel 4, το οποίο επιβεβαίωνε τη φήμη ότι η εταιρεία υιοθέτησε τον σχεδιασμό των πίσω καμερών των iPhone 2019.

Αρκετοί αναρωτιούνται γιατί ο τεχνολογικός κολοσσός έπραξε κάτι τέτοιο και η δημοφιλέστερη άποψη είναι ότι το έκανε για να προλάβει περισσότερε φήμες οι οποίες ίσως προκαλέσουν αρνητική διαφήμισης.

Βέβαια, θα μπορούσε να ισχύει και η δεύτερη πιο δημοφιλής άποψη ότι ήθελε να δείξει πως τα Google Pixel 4 δεν θα έχουν τόσο άσχημο module όσο τα iPhone 2019. Όπως και να έχει, η Google κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα.

Ο Concept Artist Antoine Collignon δημιούργησε μία σειρά από ιδιαίτερα λεπτομερή renders των Google Pixel 4, βασισμένα στα leaks των ημερών.

I had fun recreating the the @Google Pixel 4 tonight based on the lastest leak ! What do you think ?#teampixel pic.twitter.com/eDN4VFzD1H

— Antoine Collignon (@omegear) June 12, 2019