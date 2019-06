Google Pixel 4: Επίσημη επιβεβαίωση για το design της κάμερας

Πριν λίγο η Google με Tweet αποκάλυψε τον σχεδιασμό του Pixel 4. Ο διάδοχος του Pixel 3 και ναυαρχίδα της σειράς αναμένεται να αποκαλυφθεί τον Οκτώβρη ωστόσο, η Google έπειτα από τα renders που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες αποφάσισε να επιβεβαιώσει τον σχεδιασμό.

“Περιμέντε μέχρι να δείτε τι μπορεί να κάνει”, ήταν η φράση που συνόδεψε την φωτογραφία στο Twitter.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019