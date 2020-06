Huawei Mate 40: Θα χρησιμοποιούν μικρότερο module περισκοπικού φακού

Στην αγορά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει smartphone τα οποία ενσωματώνουν έναν περισκοπικό φακό οποίος ευθύνεται για το υψηλό zoom που ξεπερνάει τα 3x optical. Ένα σημαντικό μειονέκτημα όμως αυτών των φακών είναι το μέγεθος τους. Σύμφωνα με νέα αναφορά η Ophelia Central Academy κατάφερε να αναπτύξει ένα module με περισκοπικό φακό, πάχους 5.9mm και το module είναι ήδη διαθέσιμο στην Huawei για δοκιμές.

Σύμφωνα με τον γνωστό leakster του Weibo, Digital Chat Station, το module αυτό θα χρησιμοποιηθεί στα Mate 40 και P50 smartphone της Huawei τα οποία θα κυκλοφορήσουν προς το τέλος του 2020 και αρχές του 2021 αντίστοιχα.

Ο φακός αποτελείται από τρεις ομάδες “1GMO6P“. Το focal length φτάνει τα 85-170mm ενώ το aperture κυμαίνεται μεταξύ 3.1 και 5.1. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το module να μπορεί να επιτύχει high-power συνεχόμενο zoom και εστίαση πραγματικού χρόνου.

