Huawei Mate Xs: Δείτε live την παρουσίαση του 2ου αναδιπλούμενου smartphone

Απόψε το μεσημέρι στις 15:00 ώρα Ελλάδας η Huawei θα παρουσιάσει επίσημα στη Βαρκελώνη το αναδιπλούμενο smartphone Mate Xs σε ένα event το οποίο ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό. Η Huawei μαζί με όλες τις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έδινε και φέτος τον παρόν στην έκθεση MWC 2020 στη Βαρκελώνη, όμως όπως ίσως γνωρίζετε η έκθεση ακυρώθηκε λόγο του κορονοϊού.

Παρόλα αυτά η Huawei αποφάσισε να πραγματοποιήσει το event της στη Βαρκελώνη και όσοι δημοσιογράφοι είχαν ήδη κανονίσει να πάνε στην Ισπανία θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Η ομάδα του Techblog αποφάσισε να μην πετάξει Βαρκελώνη και έτσι θα δούμε μαζί από Ελλάδα μέσω live streaming όλα όσας έχει να μας παρουσιάσει η Huawei.

Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα από το σημερινό event είναι το δεύτερο αναδιπλούμενο μοντέλο της εταρείας το οποίο λέγεται ότι θα ονομάζεται Huawei Mate Xs. Εδώ να θυμίσουμε ότι το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο, το Mate X δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε καμία χώρα πλην της Κίνας.

As far as what we expected from the company at MWC 2020, the already half-confirmed enhanced version of the Mate X featuring the new Kirin 990 processor may have been slated. It’s rumored to be called the Huawei Mate Xs.