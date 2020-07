Huawei P50: Θα κυκλοφορήσει με Snapdragon 875, τα Mate 40 θα έρθουν με δύο chip

Η TSMC ανακοίνωσε επίσημα πριν μέρες ότι έχει να λάβει παραγγελίες από την Huawei από τις 15 Μαΐου όπου αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες της Αμερικανικής κυβέρνησης η οποία απαγόρευσε τις συνεργασίες με τον Κινεζικό κολοσσό. Αυτό ίσως αναγκάσει την Huawei να ακολουθήσει μία διαφορετική στρατηγική παρόμοια με αυτήν της Samsung η οποία ενσωματώσει στα smartphone της διαφορετικό SoC ανάλογα με την χώρα στην οποία θα κυκλοφορήσει.

Οι νέοι κανονισμοί της Αμερικής δεν θα επηρεάσουν τις προηγούμενες παραγγελίες της Huawei ωστόσο η εταιρεία δεν θα μπορεί να κάνει νέες παραγγελίες από την TSMC. Τα Mate 40 λοιπόν θα έχουν τον Kirin 1020 ο οποίος βασίζεται στην διαδικασία των 5nm και σύμφωνα με πληροφορίες η Huawei έκανε παραγγελία για SoC της τάξεως των 8 εκατομμυρίων ενώ οι πωλήσεις της Mate σειράς ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια κομμάτια. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι τα Mate 40 θα κυκλοφορήσουν με τον Kirin 1020 και ένα άλλο SoC το οποίο δεν γνωρίζουμε αν θα ανήκει στην Samsung ή την MediaTek.

There are reportedly only 8 million processors there and Mate’s sales are often over 10 million units.

