Η Apple θα χρησιμοποιεί jailbroken iPhones για των εντοπισμό σφαλμάτων

Σύμφωνα με νέα αναφορά η Apple στο Black Hat USA 2019 Cybersecurity Conference θα ανακοινώσει ότι από εδώ και πέρα θα παρέχει ειδικά jailbroken iPhones στους ερευνητές ασφάλειας, τα οποία θα τους επιτρέπουν να ανακαλύπτουν τις ευπάθειες ευκολότερα και πιο γρήγορα.

Οι ερευνητές ασφάλειας που θα λάβουν τα jailbroken iPhones ανήκουν στο invite-only bug bounty πρόγραμμα της Apple, μέσω του οποίου κερδίζουν βραβεία για κάθε bug που αναφέρουν.

Η Apple είχε υποσχεθεί ότι θα έκανε διαθέσιμα αυτά τα iPhones από το 2016. Οι συγκεκριμένες συσκευές είναι ξεκλείδωτες και επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλά περισσότερα από ότι τα παραδοσιακά κλειδωμένα iPhones.

Για παράδειγμα, όσοι διαθέτουν ένα jailbroken iPhone έχουν πρόσβαση σε κομμάτια του λειτουργικού τα οποία δεν είναι προσβάσιμα από smartphone του εμπορίου. Επίσης, αυτές οι συσκευές επιτρέπουν στον χειριστή να σταματήσει τον επεξεργαστή και να πραγματοποιήσει ελέγχους για ευπάθειες σε επίπεδο μνήμης.

Η Apple προσφέρει ειδικές συσκευές σε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη και την ασφάλεια των iPhones. Σύμφωνα με τις αναφορές, αυτές οι συσκευές είναι ξεκλείδωτες σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι ένα jailbroken iPhone.

Η εταιρεία ελπίζει ότι με αυτή την κίνηση θα μειώσει τα bugs που εμφανίζονται στο iOS καθώς και τον αριθμό των συσκευών για developers που πωλούνται στην μαύρη αγορά.

