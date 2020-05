Η OnePlus θέλει να κατασκευάσει ξανά φθηνά smartphones

Από την άφιξή της στην αγορά, η OnePlus διαφοροποιήθηκε από άλλες εταιρείες λόγω των χαμηλών τιμών της σε συνδυασμό με high-end χαρακτηριστικά. Τα τελευταία χρόνια βέβαια βελτιώθηκαν οι επιδόσεις των συσκευών και οι τιμές τους αυξήθηκαν με την φετινή τιμή των flagship συσκευών να είναι αντικείμενο συζήτησης για πολλούς. Η εταιρεία σχεδιάζει τώρα μια επιστροφή στις ρίζες της και θα θέλει να βγάλει στην αγορά ξανά φθηνά τηλέφωνα.

Ο Pete Lau, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε ότι η OnePlus θέλει να κάνει τα τηλέφωνα πιο προσιτά και να επεκταθεί ταυτόχρονα σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η OnePlus θα σταματήσει να κυκλοφορεί premium τηλέφωνα όπως φέτος, αλλά μάλλον ότι θα επεκτείνει τον κατάλογό των προϊόντων της με νέες πιο προσιτές συσκευές, καθώς και νέα προϊόντα.

It probably won’t surprise you that at OnePlus we have big plans for where we want to go in the future. Here's a little glimpse into where we’re headed. https://t.co/L7y33rpTLu

— Pete Lau (@PeteLau) May 27, 2020