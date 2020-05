OnePlus 8 Pro: Δοκιμάζουμε το νέο flagship smartphone με την killer τιμή [Review]

Κάθε χρόνο η OnePlus ανακοινώνει από δυο μοντέλα Pro και κάθε χρόνο αυξάνει την τιμή. Αξίζει αυτή η άυξηση. Μέχρι και πέρισυ σίγουρα ναι, ισχύει όμως το ίδιο και για το φετινό 8 Pro; Δεν είναι η πρώτη φορά που η OnePlus πουλάει smartphone στα 1000 ευρώ, πέρισυ είχαμε το OnePlus 7T Pro McLaren Edition σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Αφήνοντας στην άκρη τις special edition συσκευές – όπως κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές – θα πρέπει να αναγωρίσουμε ότι σε σχέση με πέρισυ το νέο OnePlus 8 Pro στην έκδοση που κρατάμε στα χέρια μας είναι κατά 190 ευρώ πιο ακριβό από το αντίστοιχο OnePlus 7 Pro (review).

Ο σχεδιασμός του έρχεται από τα παλιά και ειδικά αυτό το “πράσινο” χρώμα που επέλεξα, τελικά δεν του πάει καθόλου. Ίσως το μπλε να ήταν καλύτερο ή στην τελική το κλασσικό μαύρο, αλλά μόνο στην έκδοση 8/128. Πάντως είναι sleek με curved άκρες και πολύ ωραία αίσθηση όταν το κρατάς. Το σχήμα του έχει αυτό το “σοκοφρετέ” που λέω καμιά φορά.

Επεξεργαστής Snapdragon 865 που σημαίνει υποστήριξη 5G (όταν διατεθεί Ελλάδα), 8 ή 12 GB RAM LPDDR5, ενσωματωμένη μνήμη 128GB ή 256 UFS 3.0, οθόνη 6.78 ίντσες AMOLED 120Hz, μπαταρία 4510 mAh με γρήγορη φόρτιση, ασύρματη γρήγορη φόρτιση και πιστοποίηση IP68. Ασύρματη φόρτιση και πιστοποίηση IP68 (που σημαίνει αδιάβροχο) είναι η πρώτη φορά που συναντάμε σε smartphone της OnePlus.

Το μέγεθος της οθόνη του OnePlus 8 Pro έχει μεγαλώσει σε σχέση με πέρισυ και τώρα είναι 6.78 ίντσες. Η pop up selfie κάμερα δεν υπάρχει πια και την θέση της έχει πάρει μια punch hole πάνω αριστερά. Η οθόνη του έχει βαθμολογηθεί με A+ από το Display Mate και είναι όντως τόσο καλή όσο πιστεύετε. Το καλιμπράρισμα έχει γίνει από την ομάδα της OnePlus και συνδιάζεται με ένα σωρό καλούδια για παίξετε μαζί της.

Η ανάλυση είναι QHD+ και μπορείτε να επιλέξετε να “τρέχει” με 120Hz ρυθμό ανανένωσης αλλιώς τα κλασσικά 60Hz. Υπάρχει και η επιλογή για FHD+ τόσο σε 60Hz όσο και 120Hz. Τα χρώματα είναι ωραία και σίγουρα πρόκειται για μια από τις ποιο ποιοτικές οθόνες εκεί έξω με άφθονες ρυθμίσεις για να την φέρεται στα μέτρα σας. Αλλα και με τις default ρυθμίσεις out of the box να παίζει μια χαρά.

Το OnePlus 8 Pro έχει τεραπλή κάμερα με τον βασικό αισθητήρα στα 48 Megapixel με OIS. Σημασία δίνεται και στο ultrawide που είναι και αυτός 48 Megapixel. Οι άλλοι δυο είναι ένας 8 Megapixel Telephoto και ένας Color Filter 5MP. Σε ότι αφορά το βίντεο ξεχωρίζει η επιλογή για 4K με πολύ καλή σταθεροποίηση. Εδώ δεν συναντάμε 8K όπως σε άλλα flagship smartphones αλλά δεν είμαι σίγουρος πόσοι από εσάς έχετε ξεκινήσει να χρησιμοποιείτε αυτή την ανάλυση ακόμα και αν την έχετε σαν επιλογή.

Η selfie κάμερα είναι 16 Megapixel με f/2.45 και βρίσκεται σε punch hole. Τραβάει καλές φωτογραφίες με φυσικά χρώματα και καλή απόδοση του τόνου του δέρματος. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 4510 mAh και φορτίζει πραγματικά γρήγορα με τον παρεχόμενο φορτιστή 30W τεχνολογίας WarpCharge 30.