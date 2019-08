Η Samsung διαφημίζει τα Galaxy Note 10 με ειδοποιήσεις στις παλιές συσκευές

Την προηγούμενη εβδομάδα η νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια παρουσίασε τα νέα Samsung Galaxy Note 10. Ωστόσο, φαίνεται πως η εταιρεία εκτός από τον κόσμο της τεχνολογίες κατέκλεισε και τις ειδοποιήσεις των παλαιότερων smartphones που έχει διαθέσει στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Samsung μέσω των προεγκατεστημένων εφαρμογών Samsung Pay, Bixby και Samsung Push στέλνει διαρκώς μηνύματα στην περιοχή ειδοποιήσεων των συσκευών. Πρόκειται για διαφημίσεις οι οποίες αφορούν τα Samsung Galaxy Note 10 και το πόσο καλύτερα λειτουργούν τα πάντα με τα νέα phablets.

Check this out. Did you know the Note 10 is at AT&T? Verizon? T-Mobile? pic.twitter.com/36GhYGA4Zn

Οι ειδοποιήσεις από το Samsung Play υπόσχονται ότι αν ο χρήστης επισκεφθεί τη σελίδα των Samsung Galaxy Note 10 θα κερδίσει πόντους. Αντίστοιχα, οι ειδοποιήσεις από τη Bixby προτρέπουν τους χρήστες να ρωτήσουν τον ψηφιακό βοηθό της εταιρείας για τα νέα phablets. Τέλος, αυτές από το Samsung Push είναι μία απλή διαφήμιση των συσκευών.

Μερικοί χρήστες πήραν και τις τρεις διαφημίσεις μονομίας, ενώ άλλοι πήραν πολλαπλές μέσα σε μία μέρα. Για να χειροτερέψει την κατάσταση η Samsung έκανε σχεδόν αδύνατη την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων της Bixby.

Got this on my Note9. Not sure if it's because my Note9 thinks it's a Note10 or if it's an ad. pic.twitter.com/CeD2KfmidE

Αν κάποιος χρήστης θέλει να απενεργοποιήσει αυτέ τις ειδοποιήσεις θα πρέπει να εντοπίσει στη συσκευή του τις ρυθμίσεις που αφορούν το “Marketing” και να τις απενεργοποιήσουν. Ωστόσο, αυτή η επιλογή βοηθά απλά να ξεφορτωθεί κανείς την Bixby. Διότι δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των ρυθμίσεων κρατώντας πατημένη την ειδοποίηση στο μενού ειδοποιήσεων.

@Samsung

What the heck is this trash?

And why cant you turn them off except by going into the Bixby settings? This is why no one wants this Bixby garbage on their phone. pic.twitter.com/ChgvQUBmQB

— 14,23,b,i,g (@1423big) August 9, 2019