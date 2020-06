iOS 14: Η beta επιβεβαιώνει τα 120Hz των iPhone 12

Η Apple κυκλοφόρησε τα iPhone 11 το προηγούμενο έτος ωστόσο τα smartphone του Αμερικανικού κολοσσού έχουν οθόνη με ρυθμό ανανέωσης ο οποίος δεν ξεπερνάει τα 60Hz. Η Apple φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό ότι θα μεταβεί στα 120Hz ωστόσο η τεχνολογία αυτή θα ενσωματωθεί μόνο στα flagship smartphone τα οποία θα ακούνε στο όνομα iPhone 12 Pro και 12 Pro Max.

If you got to Settings – Accessibility – Motion, you can see an option to limit the maximum frame rate of the display to 60 frames per second (@JunoTecho sent me the screenshot)

But why, if iPhone 11 Pro Max display can’t go higher than that anyway? https://t.co/GmcVjcTFQ3 pic.twitter.com/Otgc8GEkjf

— Ben Geskin (@BenGeskin) June 23, 2020