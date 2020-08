iPhone 12: Προβλήματα στους drivers οδηγούν στην κυκλοφορία panel στα 60Hz

Ένα από τα trends στα smartphones που ξεκίνησε πέρσι και φέτος θεωρείται από τα standards, ειδικά των ναυαρχίδων, είναι ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης της οθόνης. Η OnePlus πλέον προσφέρει 120Hz σε ανάλυση QHD+ στο OnePlus 8 Pro, η Samsung προσφέρει το ίδιο refresh rate αλλά σε FHD+, ενώ η Huawei παραμένει στα 90Hz προς το παρόν. Από ότι φαίνεται όμως, η Apple δε θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με τον Ross Young, ο οποίος έχει πάντα έγκυρες πληροφορίες περί των οθονών των επερχόμενων συσκευών, η Apple θα αναγκαστεί να κυκλοφορήσει τη νέα σειρά iPhone 12 με panel στα 60Hz. Ο Young μας γνωστοποιεί ότι η εταιρεία είναι σε θέση να προμηθευτεί τις νέες οθόνες των 120Hz, όχι όμως να έχει έτοιμο τον κατάλληλο οδηγό για τα IC της οθόνης, κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί μέχρι την αναμενόμενη κυκλοφορία των iPhone 12.

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020