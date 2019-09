iPhone XI: Αναμενόμενες πωλήσεις, μοντέλα, τιμή και features κλειδιά

Η αποκάλυψη των iPhone XI πλησιάζει και όσο φτάνουμε πιο κοντά τόσες περισσότερες είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στο 9to5mac βρέθηκε ένα “quick note” το οποίο περιέχει μία σειρά από πληροφορίες όπως οι αναμενόμενες πωλήσεις των iPhone XI, τις ονομασίες τους, την τιμή πώλησης της εκάστοτε έκδοσης και τέλος μερικά features κλειδιά τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της νέας σειράς smartphone της Apple.

Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό η Apple ετοίμασε 75 εκατομμύρια iPhone XI συνολικά ενώ οι συνολικές αποστολές iPhone το επόμενο χρόνο αναμένεται να φτάσουν τις 180 εκατομμύρια.

Η πηγή επιβεβαιώνει τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τις ονομασίες της XI σειράς. Πιο συγκεκριμένα ο διάδοχος του XR θα κυκλοφορήσει με όνομα XIR ενώ τα δύο μεγαλύτερα μοντέλα που διαδεχτούν την XS σειρά θα ονομάζονται XI Pro και XI Pro Max. Όσον αφορά την τιμή τώρα το XIR πιθανολογείται ότι θα κοστίζει $750 ενώ τα XI Pro και XI Pro Max θα ξεκινάνε από $999 και $1.099 αντίστοιχα. Φυσικά οι τιμές αυτές αναφέρονται στις βασικές εκδόσεις με τον ελάχιστο αποθηκευτικό χώρο.

Τα key features φυσικά είναι η διπλή και τριπλή κάμερα των τριών smartphone αντίστοιχα καώς και “νέες ικανότητες της next generation AI”. Τα iPhone XI αναμένεται να συνοδέψουν στην αποκάλυψη τους αύριο Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου ένα MacBook στις 16 ίντσες, τουλάχιστον ένα iPad μαζί με πληροφορίες για την τιμολόγηση της TV Plus υπηρεσίας. Το By innovation only event μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσα από το Youtube.

