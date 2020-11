Lumia 1020: Ο βασιλιάς της κάμερας [Throwback]

Σήμερα θα θυμηθούμε το Lumia 1020, μία συσκευή που ακόμα και σήμερα τα βάζει στα ίσα με πολλές ναυαρχίδες, χωρίς καμία βοήθεια software. Να πω την αλήθεια η ιδέα για αυτό το άρθρο ήρθε μετά από το βίντεο “Lumia 1020 vs iPhone 11 Pro Max: End of an Era?”, το οποίο δείχνει πόσο μπροστά από την εποχή της ήταν η Nokia και πόσο προηγμένη κάμερα πρόσφερε ως smartphone.

Η ανακοίνωση που τάραξε τα νερά

Το έτος είναι 2013. Η Nokia έχει ήδη αφήσει πίσω της το δικό της λογισμικό και έχει επικεντρωθεί στην κυκλοφορία Windows Phone συσκευών. Στις 11 Ιουλίου πραγματοποίησε ένα νέο event, με την ονομασία “Zoom Reinvented”. Αφού βλέπουμε την ιστορία της εταιρείας στα πρώτα λεπτά, ξαφνικά έρχεται το πρώτο trailer της συσκευής και μία φωτογραφία ενός ματιού. Η συσκευή κάνει zoom out και βλέπουμε από πόσο μακριά προήλθε αυτό το zoom. Ναι, ήταν τόσο καλό.

Μετά από ομιλίες και τρομερές φωτογραφίες με απίστευτο zoom, ήρθε η ώρα που πραγματικά τρέλανε όλους τους. Αυτό που τρέλανε τους πάντες ήταν όταν ζητήθηκε να κλείσουν τα φώτα και να τραβηχτεί η φωτογραφία χωρίς κανέναν φωτισμό, με exposure στα 4 δευτερόλεπτα. Εκεί είδαμε την πραγματική δύναμη του Lumia 1020. Ήταν μία τρομερή εμπειρία που όποιος θυμάται το event σίγουρα θα είχε ανατριχιάσει.

Πραγματική ναυαρχίδα

Το Lumia 1020 είναι μία μίξη των Lumia 808 και Lumia 920. Από το πρώτο δανείστηκε την τρομερή του κάμερα, ενώ από το δεύτερο όλη του την εμφάνιση. Ήταν πιο ελαφρύ από το Lumia 1020, παρά την μεγάλη του κάμερα, ενώ είχαν σχεδόν τις ίδιες αναλογίες (αν και τα έβαλα δίπλα δίπλα και μου φαίνεται ελάχιστα πιο χοντρό το 920). Όπως κάθε ναυαρχίδα της Nokia είχε polycarbonate σώμα, δηλαδή πλαστικό, αλλά η αίσθηση ήταν τόσο premium που δε σε ένοιαζε.

Η εντυπωσιακή του AMOLED οθόνη των 4,5 ιντσών με τεχνολογία PureMotion+ και ClearBlack ήταν πραγματικά μοναδική, προσφέροντας smooth εμπειρία, ενώ παράλληλα ένιωθες σα να αιωρούνται πανέμορφα τα tiles κάτω από την οθόνη. Επίσης, ήταν η πρώτη Windows Phone συσκευή με 2GB μνήμης RAM, ενώ χρησιμοποιούσε το ίδιο διπύρηνο Snapdragon S4 Plus SoC που είδαμε στο Lumia 920.

Αν είχα ένα παράπονο, αυτό ήταν όντως η κάμερα. Εννοώ το πως εξείχε από το σώμα, κάνοντας τη χρήση της συσκευής με τα δύο χέρια αρκετά δύσκολη, κυρίως γιατί δε μπορούσες να “αφήσεις” τα δάχτυλα σου πίσω χωρίς να ενοχλούνται. Μικρό το κακό βέβαια για αυτό το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες, όμως ήταν ένα αρνητικό, κυρίως μετά από μήνες χρήσης του Lumia 820 (άργησα αρκετά να πάω στο 920). Η μπαταρία του τελείωνε αρκετά γρήγορα, ειδικά αν τραβούσατε αρκετές φωτογραφίες.

Κάμερα από άλλον πλανήτη

Ο κύριος λόγος που γράφουμε αυτό το throwback είναι η κάμερα της συσκευής. Το Lumia 1020 ήρθε με φακό 26mm με f/2.2, 1/15” και τρελή ανάλυση 41MP. Όσοι είστε μικρότεροι, καλά διαβάσατε: 41 MegaPixels. Η κάμερα υποστήριζε autofocus, ενώ είχε και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Τέλος, για ήταν μία από τις ελάχιστες συσκευές της αγοράς με Xenon Flash, ενώ ο αισθητήρας ήταν από την Carl Zeiss (πλέον σκέτο Zeiss).

Το αποτέλεσμα; Οι καλύτερες φωτογραφίες που μπορούσε να τραβήξει κάποιος με το κινητό του. Τόσο απλά. Τα αντικείμενα είχαν τρομερή λεπτομέρεια, τα χρώματα βγαίναν φυσικά, το zoom ήταν απλά απίστευτο και οι νυχτερινές λήψεις ήταν απλά οι καλύτερες που είχαμε δει ποτέ, παίρνοντας το στέμμα από το Lumia 920. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούσατε να εξάγετε και το RAW αρχείο (38MP RAWκαι 5MP JPEG).

Όλα τα παραπάνω ήταν μέρος της Nokia Pro Camera, μίας εφαρμογής που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη φωτογραφική σας εμπειρία. Στην Pro Camera μπορούσατε να αλλάξετε το ISO, την ισορροπία λευκού, το exposure και άλλα, ενώ αν αλλάζατε μόνο μία επιλογή οι υπόλοιπες άλλαζαν αντίστοιχα αυτόματα, για να σας προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, ακόμα και σήμερα, είναι από τις κορυφαίες pro εφαρμογές, καθώς με ένα swipe είχατε τον απόλυτο έλεγχο.

Μία άλλη λειτουργία ήταν το reframe και refocus, με το πρώτο να σας επιτρέπει να αλλάζετε κάδρο, να κάνετε zoom in ή zoom out αφού έχετε κάνει λήψη της φωτογραφίας, ενώ το δεύτερο επέτρεπε την αλλαγή του focus, αφού πάλι έχει γίνει η λήψη. Δηλαδή, μπορούσατε να κάνετε λήψη ένα τοπίο, αλλά μετά να κάνετε focus στο αμάξι που βρισκόταν μπροστά. Τέλος, ακόμα και σήμερα να πάρετε το Lumia 1020 θα δείτε μοναδικό HDR και φυσικό bokeh που πραγματικά κανείς άλλος κατασκευαστής δε μπορεί να φτάσει.

Τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν στην κάμερα ήταν ο χρόνος και η κατανάλωση. Με το που βγάζατε μία φωτογραφία χρειάζονταν αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να αποθηκευτεί και να μπορέσετε να βγάλετε κάποια άλλη φωτογραφία, με το κινητό να “κολλάει” για λίγο. Επίσης, όσο περισσότερο χρησιμοποιούσατε την κάμερα, τόσο πιο γρήγορα τελείωνε η μπαταρία και μιλάμε για μεγάλη διαφορά. Τέλος, μετά από πολύ ώρα βίντεο ναι, υπήρχε μία “υπερθέρμανση” της συσκευής.

Ο θρύλος που ακόμα αντέχει

Όλοι γνωρίζουμε τι απέγιναν οι συσκευές με Windows Phone λειτουργικό και το Lumia 1020 δεν είναι εξαίρεση. Μπορεί η κάμερα του να ήταν πρωτοποριακή, όμως όσα review και να δείτε θα ακούσετε το ίδιο πράγμα: καλό, αλλά Windows Phone. Μιλάμε για το 2013, ήδη υπήρχε στην αγορά το εξαιρετικό Galaxy S4 και λίγους μήνες αργότερα ήρθε το εντυπωσιακό iPhone 5S. Οπότε, πως μπορείς να πείσεις κάποιον να αφήσει αρκετές από τις εφαρμογές του και να πάει σε μία ακριβή συσκευή, που απλά έχει την καλύτερη κάμερα; Δε μπορούσες.

Τα Windows Phone είχαν δύο αντίπαλους: τη Google και το Snapchat. Κανείς από τους δύο δεν ήθελε τις εφαρμογές του στην πλατφόρμα της Microsoft. Οπότε, το Lumia 1020 δε μπόρεσε ποτέ να πουλήσει. Όμως παραμένει ένας ζωντανός θρύλος που ακόμα και τώρα μπορείτε να βρείτε συγκριτικά βίντεο που το βάζουν αντιμέτωπο με σημερινές ναυαρχίδες. Τώρα, το 2020, 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Αυτό δε το έχει καταφέρει κανείς άλλος.

Ακόμα και σήμερα αν θέλετε το RAW αρχείο και μπορείτε να το επεξεργαστείτε, μπορείτε να κάνετε εξαιρετική δουλειά με τον αισθητήρα ενός smartphone του 2013. Ναι, τόσο μπροστά για την εποχή του ήταν το Lumia 1020 και εξακολουθεί να είναι από τα αγαπημένα, φωτογραφικά smartphone που κυκλοφόρησαν ποτέ.

Χωρίς βελτιώσεις software, χωρίς πέντε αισθητήρες, το Lumia 1020 αντέχει ακόμα και σήμερα.