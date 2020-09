Microsoft Surface Duo: Νέο spot με επίκεντρο το ξεχωριστό design

Το Surface Duo είναι το πρώτο smartphone με το Surface Brand, το οποίο φέρνει ένα διαφορετικό form-factor στην αγορά. Αυτή τη διαφορετικότητα του μεγέθους του αλλά και του πρωτότυπου σχεδιασμού του φαίνεται να θέλει να προωθήσει η Microsoft, μία μέρα πριν από το επίσημο λανσάρισμα της συσκευής.

Η εταιρεία κυκλοφόρησε ένα νέο διαφημιστικό σποτ μέσω του λογαριασμού της στο Twitter @Surface, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αρκετά περίεργο. Αντί να δείχνει τις λειτουργίες που προσφέρει το νέο form-factor ή τις ευκολίες που θα προσφέρει σε όσους θέλουν να κάνουν πραγματικό multi-tasking στις συσκευές τους, η εταιρεία αποφασίζει να επικεντρωθεί στο ξεχωριστό design, δείχνοντας διάφορα άτομα να παίζουν με τη συσκευή.

The new Surface Duo launches September 10th. Open two screens and open new possibilities. https://t.co/j0k7XHdlJ3 #DoOneBetter pic.twitter.com/0G5tvXiiCp

— Microsoft Surface (@surface) September 8, 2020