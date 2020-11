Moto G Play (2021): Κυκλοφορεί σύντομα με Snapdragon 662 και 3GB μνήμη RAM

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο γνωστός leaker @OnLeaks είχε δημοσιεύσει μερικά renders ενός smartphone της Motorola το οποίο έχει κωδικό μοντέλου XT-2117. Το συγκεκριμένο έξυπνο τηλέφωνο αναμένεται να είναι η επόμενη προσθήκη στη σειρά Moto G Play της εταιρείας.

Παρόλο του ότι δεν γνωρίζουμε το επίσημο όνομα του smartphone, ο leaker ισχυρίζεται ότι θα ονομάζεται Moto G10 Play. Ωστόσο, οι περισσότερες πηγές το αναφέρουν ως Moto G Play (2021).

Χαρακτηριστικά και σχεδιασμός

Σύμφωνα με μία καταχώρηση στο Geekbench, το smartphone θα έχει επεξεργαστή χρονισμένο στα 1.80GHz, ο οποίος με βάση τα leaks θα είναι ο Snapdragon 662. Επιπλέον, το έξυπνο τηλέφωνο θα έχει 3GB μνήμη RAM και θα τρέχει Android 10 out of the box.

Τα CAD renders του @OnLeaks είχαν αποκαλύψει ότι το Moto G Play (2021) θα έχει τριπλή κάμερα σε τετράγωνο module, το οποίο είναι τοποθετημένο κεντρικά στο πάνω μέρος του smartphone. Ακριβώς κάτω από το module υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας.

Γνωρίζουμε ότι το έξυπνο τηλέφωνο θα έχει διαστάσεις 165,3×75,4×9,4 χιλιοστά και η οθόνη του θα έχει διαγώνιο 6,5 ίντσες. Επιπλέον, σύμφωνα με την TUV το G Play (2021) θα έχει 4.850mAh μπαταρία η οποία υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 20W.

Διαθεσιμότητα

Το smartphone αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2021, μαζί με ένα ακόμα μοντέλο της εταιρείας που ονομάζεται Moto G Stylus (2021).

