Motorola Edge+: Θα έχει κάμερα 108 Megapixel;

Το Motorola Edge+ θα είναι μάλλον το επόμενο flagship smartphone της εταιρείας και όπως δείχνουν τελευταία στοιχεία, η κάμερα του θα εξοπλίζεται με αισθητήρα των 108MP. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρήστη TechDroider, στο Twitter, η Motorola θα επιλέξει να ενσωματώσει στην κάμερα της πλάτης έναν αισθητήρα της τάξεως των 108MP, παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιούν τα Mi 10 καθώς και το Galaxy S20 Ultra.

Την κύρια κάμερα των 108MP θα συνοδεύει ένας αισθητήρας 16MP ultra wide καθώς και μία 8MP κάμερα πιθανόν τύπου telephoto. Όσον αφορά την front facing κάμερα αυτή θα ανέρχεται στα 25MP και πιθανόν θα τοποθετηθεί σε ένα πολύ μικρό punch-hole στην πάνω αριστερά γωνία.

Motorola Moto EDGE+ Camera Specs

108+16+8MP Rear

25MP Front

Punch Hole Size is Ofcourse not that Small pic.twitter.com/1bhQqUtA4h

— TechDroider (@techdroider) March 7, 2020