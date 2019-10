Motorola One Hyper: Θα έχει pop-up selfie, Snapdragon 675 και Android 10

Η Motorola έχει προγραμματίσει μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου στην Βραζιλία. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση η εταιρεία θα ανακοινώσει τα 8ης γενιάς Moto G smartphones, και σύμφωνα με φήμες το νέο Motorola One Hyper.

Αναμένουμε στην 8η γενιά των Moto G να δούμε τρεις συσκευές, το Motorola G8, το Motorola G8 Plus και το Motorola G8 Play. Ωστόσο, το Moto One Hyper δεν ανήκει στη σειρά αυτή και θα αποτελεί μία ακόμη προσθήκη στη σειρά Moto One.

Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τον Mishaal Rahman των XDA, το Moto One Hyper θα είναι ένα smartphone με pop-up κάμερα, θα έχει αριθμό μοντέλου XT027-1, θα είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon 675 και θα τρέχει Android 10.

Με βάση παλαιότερες φήμες, γνωρίζουμε ότι το Motorola One Hyper θα έχει 6,39 ιντσών FHD+ IPS LCD οθόνη και 32MP pop-up selfie κάμερα. Στο εσωτερικό του smartphone, εκτός από τον Snapdragon 675 θα υπάρχουν 4GB μνήμη RAM και 128GB εσωτερικός χώρο αποθήκευσης.

Στον τομέα των καμερών, λέγεται ότι το Moto One Hyper θα έχει δύο πίσω κάμερες με την κύρια να είναι στα 64MP και τη δευτερεύουσα στα 8MP. Κατά τα άλλα, το smartphone περιμένουμε να έχει μπαταρία 3.600mAh, τυπικό αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και υποστήριξη NFC.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Όσον αφορά την τιμή, την ημερομηνία, και τις αγορές διάθεσης του Motorola One Hyper, αυτές οι πληροφορίες παραμένουν άγνωστες.

Πηγή